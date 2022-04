Jessica Selassié e Barù, decisione clamorosa e definitiva: è la svolta. Tutti i fan che sognano di rivedere la coppia insieme con il fiato sospeso

Ormai è passato un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6 e tutti i protagonisti sono tornati alla vita di sempre. Compresa Jessica Selassié che comunque è uscita dal reality con una popolarità maggiore e la vittoria, ma senza l’amore.

Molti pensavano o almeno speravano che come è successo con Lulù, anche per lei il tempo lavorasse a suo favore e che Barù alla fine cedesse. Ma il nipote di Costantino Della Grehardesca ancora di recente a Verissimo ha ribadito che non c’è storia, perché tra lui e la princess non ci sarà mai nulla.

Ec ecco che a sorpresa, ma forse nemmeno troppo, è arrivato un gesto clamorosa che sa di svolta. Perché improvvisamente Jessica ha deciso di togliere il ‘segui’ dal profilo di Barù e poi in una diretta Instagram con i suoi fan ha spiegato anche i mortivi della scelta. “Non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui. Ma non voglio parlare di lui perché questa è la mia diretta”.

Jessica Selassié e Barù, decisione clamorosa: il futuro della principessa è già scritto

La diretta Instagram però è servita anche per chiarire altri aspetti dalla sia vita attuale. Come i rapporti che ci sono con le due sorelle e in particolare con Lulù, perché qualcuno nei giorni scorsi aveva fatto passare la voce che avessero litigato e fossero in una fase di rottura prolungata.

Nulla di tutto questo, perché lei è felice che la relazione della sorella con Manuel Bortuzzo stia andando avanti e tra sorelle è normale discutere. Ma anche quando succede, dopo cinque minuti hanno già fatto pace e senza di loro Jessica non immagina cosa potrebbe fare.

Per questo lei adeso preferisce concentrarsi sui prossimi impegni e nel futuro potrebbe esserci un altro impegno televisivo da settembre con la nuova stagione televisiva. Alcuni avevano ipotizzato il suo sbarco a Tale e Quale Show come concorrente, ma è una falsa pista. Come ha spiegato Jess, quel genere di programma non fa per lei mentre sarebbe molto adatto a Lulù e Clarissa