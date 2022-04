Amici 21, amatissimo volto dice addio al talent show? Fan in agitazione

Nonostante il grande successo riscosso ad Amici 21, amatissimo volto potrebbe dire addio al talent show di Mediaset.

E’ stato un anno intriso di grandi soddisfazioni quello trascorso nel cast di Amici 21 ma, nonostante ciò, amatissimo volto potrebbe dire addio alla scuola di Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta: fan in agitazione.

Aumentano sempre di più i rumor sul presunto addio di Raimondo Todaro ad Amici 21. Dopo aver lasciato Ballando con le Stelle, questa volta, il ballerino sarebbe realmente disposto ad abbandonare anche il talent show di Maria De Filippi? Ma soprattutto, per quale motivo? Alla vigilia del quinto Serale di Amici, l’insegnante di ballo ha rilasciato importanti dichiarazioni a SuperGuida Tv.

“Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo“, con queste parole il ballerino ha lasciato i fan con un enorme punto interrogativo. Difatti, Todaro non ha escluso la possibilità di lasciare Amici ma prima concluderà l’impegno preso con questa edizione del talent più seguito sul piccolo schermo.

Raimondo Todaro dice addio ad Amici? Un’esperienza che l’ha reso felice

Seppure questo sia stato il primo anno ad Amici, Raimondo Todaro è riuscito ad appassionare il pubblico di Mediaset e non solo. Ed è proprio per questo motivo che Maria De Filippi gli avrebbe offerto un rientro a settembre per la 22esima edizione del talent più seguito di sempre sul piccolo schermo.

Ma quale sarà la scelta di Todaro? Il ballerino, raggiunto da SuperGuida Tv, ha rivelato che l’esperienza ad Amici lo ha reso molto felice ma, nonostante ciò, il suo ritorno per il secondo anno consecutivo è da valutare. Non ci resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti, staremo a vedere.