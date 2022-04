Elisa Isoardi pronta per il ritorno in Rai, sarà il nuovo volto di un programma storico. Dopo molti mesi di attesa ci sono nuove prospettive

La pazienza è una virtù che anche chi lavora in tv deve saper coltivare. Pazienza per dire no ad una proposta se non è giudicata valida, oppure per aspettare la chiamata giusta. Come sta facendo Elisa Isoardi che finalmente rivede la luce.

Da quando l’amatissima conduttrice cuneese ha lasciato gli studi de La Prova del Cuoco, cooking show che nemmeno esiste più, per lei è diventato tutto più complicato. In quella fascia è tornata Antonella Clerici, con la quale i rapporti nonostante le voci maligne del passato, sono buoni, e in compenso non ci sono state altre proposte interessanti per riciclarsi con altri programmi.

Sembrava che l’ex compagna di Matteo Salvini potesse ripartire con la riproposizione di uno storico programma di Rai 2, gli approfondimenti medici di Check Up, ma nulla. La trasmissione è stata affidata a Luana Ravegnini, che mancava da diverso tempo in tv. E non si è fatto nulla nemmeno per un suo eventuale approdo a Domenica In dopo lo spazio di Mara Venier. Ora però c’è la conferma che sta facendo impazzire tutti i suoi fan.

Elisa Isoardi pronta per il ritorno in Rai, da settembre la rivedremo con un programma

Qualche giorno fa infatti il portale Dagospia aveva anticipato un incontro di Elisa Isoardi con Antonio Di Bella, noto giornalista e responsabile della fascia del DayTime Rai. Quindi l’ipotesi era di un suo ritorno a casa, quella che era stata casa sua per 18 anni anche se ora viveva da separata. Adesso è il settimanale ‘Oggi’ ad andare oltre.

Per Elisa Isoardi sarebbe infatti pronto uno spazio in un altro storico programma della Rai. Parliamo di Linea Verde che una volta ci accompagnava nella fascia di mezzogiorno della domenica ma ha raddoppiato anticipando anche al sabato. Padrone di casa è l’attore e conduttore Beppe Convertini che però da settembre dovrebbe avere al suo fianco la bella Elisa. Con quale ruolo ancora non è chiaro, ma intanto sarebbe un bel modo per ricominciare e dimostrare che qualcuno in passato ha sbagliato.