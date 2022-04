Il Paradiso delle Signore anticipazioni, nuovi addii: due protagoniste lasceranno Milano

Manca sempre meno allo stop della sesta edizione de Il Paradiso delle Signore: intanto due protagoniste lasceranno Milano per trasferirsi negli Usa.

Occhi puntati sulle coppie de Il Paradiso delle Signore: nuove partenze potrebbero cambiare le cose. Intanto c’è chi, per amore di Beatrice, è disposto a perdere tutto. Le anticipazioni dei nuovi episodi.

In vista dello stop improvviso de Il Paradiso delle Signore, non mancheranno nuovi colpi di scena per gli appassionati della soap opera di Rai Uno. Stando alle ultimissime anticipazioni sui prossimi episodi, al centro della scena troveremo le intriganti vicende della famiglia Brancia di Montalto. Flavia lascia Milano per trasferirsi negli Stati Uniti e intanto, dopo questa notizia, sua figlia Ludovica penserà di ritrovare un po’ di serenità con Marcello.

Intanto Flavia non è l’unica a lasciare Milano. Difatti, anche Flora sentirà l’esigenza di lasciare il suo lavoro nell’atelier per dirigersi all’estero. La stilista ha ricevuto una offerta di lavoro negli Stati Uniti. Per la ragazza sarà solo difficile trovare il modo più delicato possibile per dire della sua partenza a Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, disposto a rinunciare a tutto per amore di Beatrice: le anticipazioni

Oltre Flora e Marcello, anche la vita sentimentale di Stefania Colombo e Marco Di Sant’Erasmo sta per subire una scossa. I due, sempre più innamorati l’uno dell’altra, non lasceranno trasparire i loro sentimenti tant’è vero che Gemma comincerà ad avere qualche dubbio, tanto da avviare delle indagini.

Infine occhi puntati su Vittorio Conti e Dante Romagnoli. Questo ultimo si presenterà dal Conti per comunicargli un’importante decisione: per amore di Beatrice rinuncerà a tutto quello che è riuscito ad ottenere sino ad oggi. Non ci resta che seguite i nuovi episodi ricordando che la settimana dal 25 al 29 aprile sarà anche l’ultima di questa appassionante stagione de Il Paradiso delle Signore.