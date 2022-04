Arriva l’ennesima mazzata per Gemma Galgani. Confessione choc a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione – quella dell’esordio sul piccolo schermo -, ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori. La chiave del successo del dating show condotto è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza amano scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore.

Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45. Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over. Sono veramente tante le star di questo programma che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e una di queste è sicuramente la veterana del dating show: Gemma Galgani.

Uomini e Donne, ennesima mazzata per Gemma Galgani: confessione choc

Per l’ennesima volta Gemma Galgani si è ritrovata di nuovo single dopo una frequentazione importante con Franco Fioravanti. Il cavaliere a Uomini e Donne Magazine si è mostrato spietato nei confronti della dama torinese come lo è stato anche in studio: “Lei vive nel mondo dei sogni. Avremmo cominciato a discutere su qualunque cosa. Per lei non provavo nulla”.

La frequentazione tra Gemma Galgani r Franco Fioravanti si è conclusa non molto bene come testimoniano gli attacchi da parte di lei e dell’opinionista Tina Cipollari. Il cavaliere Franco ha scaricato la dama torinese che da più di dieci anni cerca l’amore in televisione e il motivo è molto semplice: non la vedeva come la compagna giusta per la sua vita. Lo scopo del programma condotto da Maria De Filippi è trovare una persona con cui passare il resto della propria vita e lei non era quella giusta per lui. Aldilà di tutto però bisogna dare un peso alle parole ed essere educato con la donna che vi si inizia una frequentazione. Il suo atteggiamento è stato definito da uomo maleducato dall’opinionista Gianni Sperti.