Ucraina, Boris Johnson e Zelensky passeggiano per le strade di Kiev

Visita a sorpresa del primo ministro britannico Boris Johnson in Ucraina. L'intelligence del Regno Unito ha tenuto segreto fino all'ultimo l'incontro con il presidente Zelensky per ovvi motivi di sicurezza. Nel video pubblicato dal ministero della Difesa ucraino, si vedono i Johnson e Zelensky a passeggio per le strade di Kiev mentre si intrattengono con alcuni cittadini. Johnson è il primo leader del G7 a recarsi in Ucraina.