Uomini e Donne anticipazioni: Luca Salatino stupisce tutti, due dame per Armando. La settimana al dating show si conclude con il botto

Ora che Matteo Ranieri ha scelto e sta cominciando a vivere la sua storia d’amore, tocca a Luca Salatino fare la sua scelta. Lo chef e puglie di origini pugliesi ormai ha visto diverse ragazze, ha ristretto il cerchio ma adesso sta stupendo tutti.

Come confermano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne in effetti Lilli e Soraia devono cominciare a preoccuparsi. La scelta sembra ristretta a questi due nomi anche perché il tronista ha continuato a portare soltanto loro nelle esterne. Tutto bene fino alle ultime registrazioni, perché adesso molto è cambiato.

Merito (o colpa, a seconda di come si veda) di Aurora. La nuova corteggiatrice milanese, arrivata da poco nel dating show, ha portato una ventata di aria fresca nel programma e ha stravolto anche i programmi del tronista. Luca ha confermato di essere molto preso sia mentalmente che fisicamente e così ha portato di nuovo in esterna lei ma non le altre due ragazze. Soraia e Lilli daranno battaglia?

Uomini e Donne anticipazioni: Armando ha ancora due dame, Alessandro si difende

Come spesso succede però, la nuova puntata di Uomini e Donne sarà divisa in due parti perché troverà ancora spazio il Trono Over. E secondo le anticipazioni di U&D al centro ci saranno le avventure amorose di Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza.

Armando dopo aver deciso di non vedere più Aneta ha deciso di frequentare Sara e Silvia, due dame che sono arrivate espressamente per lui. Ma conoscendolo, non è detto che sia la scelta definitiva. Ci sarà però spazio per l’altro cavaliere napoletano, Biagio Di Maro, che racconterà come sta andando la frequentazione con Iolanda.

Ma tengono ancora banco le vicende di Alessandro Vicinanza. La sua frequentazione con Ida Platano è finita e non è andata decisamente bene. E mentre lei è alle prese con il ritorno di Riccardo, lui ha dovuto affrontare le accuse di essere lì soltanto per cercare visibilità. Riuscirà a difendersi dalle accuse e a rilanciare la sua immagine. Dovremo aspettare la puntata di oggi e le prossime registrazioni per scoprirlo.