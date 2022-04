Il bambino nella foto oggi è il protagonista assoluto de L’Isola dei Famosi 2022. In quanti lo riconoscono?

Il protagonista dello scatto in evidenza è nato a Rho il 18 ottobre del 1977. Sin da bambino coltivava il sogno entrare a far parte del mondo dello spettacolo e a 21 anni, nel 1998, è tra i quattro primi giovani conduttori di Disney Channel insieme a Marcello Martini, Alessandra Bertin e Valentina Veronese.

Due anni dopo, nel 2000, conduce su Italia 1 il programma Speed e l’anno successivo, sempre su Italia 1, conduce lo show musicale Rapido insieme a Chiara Tortorella. Nell’estate del 2001 passa alla nascente LA7 per condurre un altro programma musicale, Fluido, effettuando una sorta di reunion con i suoi primi colleghi di Disney Channel. Nel settembre successivo torna su Italia 1 per condurre con Gaia Bermani Amaral Mosquito, magazine girato su un tram a Roma. Nel 2002, invece, conduce Top of the Pops su Rai 2.

Nell’estate 2003 insieme ad Ilary Blasi conduce il tour di Top of the Pops in giro per varie piazze d’Italia, mentre nel settembre successivo conduce CD:Live. Nel 2004 interpreta Roberto Valieri nella serie televisiva Diritto di difesa trasmessa da Rai 2. Lo stesso anno, insieme a Chiara Tortorella, è conduttore radiofonico a Radio Milano Uno e Radio Roma Uno.

Oggi è il protagonista assoluto de L’Isola dei Famosi: lo riconoscete?

Da settembre 2004 al 2007 riprende la conduzione di CD:Live al cui fianco ci saranno prima Ilary Blasi e poi Giorgia Palmas. Nel 2005 presenta Cornetto Free Music Live su All Music e nell’estate del 2007 insieme a Maddalena Corvaglia conduce Miss Muretto 2007. Il 13 luglio 2008 conduce la prima edizione del Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare, lavorando anche alla seconda edizione del 26 luglio 2009.

Dal 19 settembre 2019 Alvin conduce con Ilary Blasi l’edizione italiana degli Eurogames mentre dal 4 ottobre 2021 conduce insieme ad Aurora Ramazzotti Mystery Land. Dal 21 marzo 2022 è inviato sull’Isola dei Famosi. Come avrete sicuramente capito il bambino nella foto è Alvin.