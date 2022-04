Don Matteo 13 anticipazioni: colpo di scena tra Marco e Anna, una nuova scomparsa sconvolge tutti

Spuntano nuove anticipazioni sulla prossima puntata di Don Matteo 13. Una nuova scomparsa lascerà tutti sotto choc: cosa accadrà.

Spuntano le anticipazioni riguardanti la terza puntata di Don Matteo 13, che andrà in onda il prossimo giovedì 14 aprile alle ore 21:20 su Rai 1. Vedremo non solo una nuova terrificante scomparsa, ma anche Marco e Anna che proveranno a riappacificarsi.

Nel corso del prossimo giovedì 14 aprile, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 13, come sempre a partire dalle ore 21:20. I protagonisti dell’episodio ancora una volta saranno Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Nathalie Guetta, mentre la puntata è intitolata ‘Il sacrificio della regina‘.

Nel corso della puntata vedremo Marco riscoprire i suoi sentimenti per Anna, con il personaggio che proverà addirittura a riconquistare il suo cuore. Andiamo quindi a scoprire tutte le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento con la serie televisiva targata Rai.

Don Matteo 13, quanti colpi di scena: tutte le anticipazioni

In rete sono spuntate tutte le anticipazioni riguardanti il terzo episodio di Don Matteo 13. Infatti c’è grande fermento a Spoleto. I cittadini attendono con grande ansia la finale del torneo di scacchi. Ma la festa verrà improvvisamente interrotta, a causa della scomparsa della campionessa Olga Valon. Ci sarà grande sgomento tra i cittadini, visto che non si sa dov’è finita la campionessa. Col passare delle ore quindi tutti si convincono che Olga è stata catturata da qualcuno pronto a farle del male.

Questa vicenda sconvolgerà particolarmente Natalina, che conosceva bene la ragazza e la considerava una figlia. Infatti anni prima fu proprio Natalina ad adottarla a distanza e poi aveva fatto tutto il possibile per permetterle di arrivare in Italia. Allo stesso tempo vedremo Federico pronto ad affrontare un segreto che riguarda il passato di Greta. Grande protagonista anche Marco, che deciderà di fare chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti di Anna. Stavolta l’uomo sarà convinto di amarla perdutamente e quindi si rimboccherà le maniche per riconquistarla.

A supportare l’amore tra i due ci penseranno Valentina e Cecchini che proveranno ad aiutare Nardi nella sua impresa. Tuttavia, la figlia di Anceschi e il Maresciallo non riusciranno a trovare alcun punto di incontro nel reciproco intento di aiutare Marco. Vedremo quindi se le loro idee strampalate riusciranno a ricucire lo strappo tra i due.