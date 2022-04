Uomini e Donne anticipazioni: incredibile ritorno in studio, Tina e Gianni senza parole. Tutto quello che accadrà nella prossima puntata

Per quanto riguarda la messa in onda del 6 aprile si parla di un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri nel trono Over. Tutte le attenzioni sono puntate su Ida Platano e la sua reazione.

Si prospetta una puntata di grande rilievo quella di oggi, mercoledì 6 aprile, a Uomini e Donne. Il parterre di Maria De Filippi è sempre più esplosivo e nasconde delle novità davvero interessanti. Nella consueta fascia quotidiana di Canale 5, ore 14.40, ne succederanno davvero delle belle. Nelle ultime ore avevamo vissuto la discussione piuttosto accesa tra Armando Incarnato e Tina Cipollari, con il primo arrivato addirittura a lasciare lo studio dopo essersi risentito. Molto si è discusso anche della posizione di Luca Salatino e Veronica Rimondi, molto apprezzati dal pubblico social. Oggi, invece, Maria De Filippi dovrebbe concedere più spazio a Gemma Galgani ma soprattutto a Ida Platano. La dama ha chiuso definitivamente la storia con Alessandro Vicinanza e si sta frequentando con Ilie, un cavaliere 47enne di Roma con cui si è trovata molto. Il primo appuntamento è andato a gonfie vele e per questo lei ha deciso di portare avanti la conoscenza. Secondo le anticipazioni, però, oggi potrebbe esserci proprio una sorpresa per Ida. Non è un mistero come lei nutra ancora un forte sentimento per Riccardo Guarnieri e nonostante la storia sia bella che chiusa, ogni volta che ne parla continua a commuoversi, ripensando agli splendidi momenti trascorsi in sua compagnia.

Uomini e Donne anticipazioni: torna Riccardo Guarnieri, tutti gli occhi su Ida Platano

Come hanno svelato in anteprima le registrazioni del nuovo episodio, pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo Guarnieri, ancora single, è tornato ufficialmente a far parte del parterre del trono over. Una notizia che non lascerà indifferenti anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, sempre più concentrati sulla situazione della Platano. Tutti si domandano come reagirà la dama alla visione del suo vecchio spasimante. Non ci resta che attendere l’inizio della puntata (potrebbe anche non essere quella di oggi ma slittare a domani).

Nel corso della puntata ci sarà ovviamente spazio per gli altri protagonisti del trono over, in particolar modo per Alessandro e Pinuccia. I due si dilettano ancora nel ballo e mentre lei vorrebbe qualcosa di più, lui la considera solo una buona amica. Cosa ne verrà fuori?