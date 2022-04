“Voglio tornare a Roma”, furiosa lite all’Isola dei Famosi: ritiro immediato?

Scintille in Honduras tra i naufraghi con qualcuno che vuole già abbandonare i suoi compagni d’avventura: cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi?

Le coppie in Honduras forse non stanno funzionando davvero come dovrebbero, tant’è che in due vorrebbero già separarsi e “tornare a Roma”. L’Isola dei Famosi riserva sorprese: ha deciso di ritirarsi?

In Honduras iniziano le prime scintille tra una coppia che sembra essere scoppiata. Guendalina Tavassi e suo fratello Eduardo non vanno così d’accordo come si pensava, tutt’altro: i due sembrano essere più cane e gatto che mai. In particolare, durante una conversazione con Jeremias e Gustavo Rodriguez, la sorella Tavassi ha fatto emergere un lato negativo di suo fratello: l’ozio e la scarsa cooperazione.

Le critiche non sono state affatto ben accolte da Eduardo che crede nell’esatto opposto e non accetta quanto detto da sua sorella. A peggiorare le sue parole, poi, c’è stata una pesante accusa da parte della Tavassi che sostiene che suo fratello viene smosso soltanto dalle donne.

Isola dei Famosi, Eduardo Tavassi sbotta: “Voglio tornare a Roma”

Ad un certo punto della discussione, Eduardo Tavassi non ci ha visto più ed ha affermato: “Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire stronz*te. Io sento stron…te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Lei ha fatto il Grande Fratello, L’Isola, ha fatto le cose sue, io sto facendo la mia esperienza, e la sto facendo in coppia con lei, ma perché devo essere vincolato alla sua idea che senza di me lei non continua? No, non sono d’accordo”.

Guendalina ha ammesso che lei, senza il fratello, lascerebbe l’Isola: “Io la penso così: se ci separano e a te ti mandano su un’altra isola o vieni eliminato, io non riuscirei a rimanere qui, senza sapere dove sei. Siccome abbiamo iniziato insieme non mi separerei mai da te: se me lo propongono, non continuo, me ne vado”.

Alla fine tutto si è concluso con un pianto liberatorio da parte della Tavassi ed un abbraccio che potrebbe aver riportato la pace tra i fratelli.