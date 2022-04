Il Paradiso delle Signore anticipazioni, drammatico incidente: protagonista rischia la vita

Nuovo colpo di scena ne Il Paradiso delle Signore. Protagonista rischia la vita a causa di un terribile incidente: le anticipazioni.

La trama de Il Paradiso delle Signore continua a tenere con il fiato sospeso gli appassionati della seguitissima soap opera. Al centro della scena la terribile vicenda di Beatrice che, a causa di un terribile incidente, rischierà la vita.

Stando alle ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Beatrice Conti sarà in fin di vita. Ma procediamo con ordine. La storia d’amore tra Dante e la cognata di Vittorio andrà avanti fino a quando Beatrice non dubiterà del Romagnoli. Beatrice è convinta che l’uomo le stia nascondendo qualcosa. Quando avrà scoperto la verità, la Conti sconvolta si metterà al volante ma purtroppo, visto il suo stato di agitazione, farà un terribile incidente.

Dopo la notizia Vittorio sarà in pena per sua cognata. A questo punto aumenteranno le tensioni tra Conti e il Romagnoli: difatti Beatrice sarà in fin di vita a causa del diabolico piano di Dante. Intanto un’altra notizia farà innervosire Vittorio. Quest’ultimo scoprirà che a sua insaputa Dante ha acquistato dei negozi per espandere la sua azienda negli Stati Uniti ed ha intenzione di aprirli con il nome del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Gemma e Marco: il loro destino potrebbe cambiare

Stando alle anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Beatrice sarà in fin di vita a causa di un tragico incidente. Caterina Bertone uscirà di scena con il suo personaggio? Per saperlo non ci resta che seguire i nuovi episodi della seguitissima soap opera.

Intanto, oltre Beatrice, Vittorio e Dante, al centro della scena nei prossimi episodi troveremo anche Gemma e Marco. Il destino dei due potrebbe definitivamente cambiare grazie all’aiuto della contessa. Non è un mistero che quest’ultima abbia preso in simpatia la new entry di questa appassionate stagione de Il Paradiso delle Signore.

La Zanatta escogiterà un nuovo piano per riconquistare l’amore di Marco e nel frattempo fare anche un torto alla sorellastra. Quanto a Flavia, invece, la ragazza continuerà ad interferire nella relazione fra Ludovica e Marcello. Non ci resta che seguire i nuovi episodi della soap opera di Rai Uno per scoprire tutte le vicende dei protagonisti.