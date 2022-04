Lutto improvviso, morta l’attrice di celebri serie TV: aveva 29 anni

Un lutto di per sé sconvolgente, ma l’età della giovane attrice ha fatto sbarrare gli occhi a chiunque: l’annuncio ha spiazzato i suoi fan affezionati

Lo scorso sabato la giovane attrice quasi 30enne ha perso la vita, ad annunciarlo ci ha pensato il marito che ha sconvolto non solo i suoi fan, ma l’intero mondo dello spettacolo a seguito della morte così prematura.

A soli 29 anni, Chelsie Whibley ha perso la vita improvvisamente. L’attrice britannica, molto conosciuta nel suo paese natale, ha recitato in centinaia di famosissime serie TV di Netflix e non solo, tra i suoi ruoli più famosi ci sono quelli in Dani’s House e Sadie J. Purtroppo, Chelsie combatteva da anni contro la fibrosi cistica, una malattia genetica non troppo rara che per lei è risultata fatale.

Stando a quanto raccolto dai media britannici, a seguito di un malore l’attrice è stata portata immediatamente al Southampton General Hospital, ma la sua vita era destinata a finire, tant’è che è morta alle 14:55 dello stesso sabato. Una notizia straziante per l’intera famiglia nonché per il mondo delle serie TV.

Lutto improvviso, l’annuncio del marito Glyn sulla morte di Chelsie

L’annuncio è arrivato direttamente dal marito, Glyn Whibley che ha ricordato la sua adorata moglie su Facebook: “Non posso esprimere a parole il dolore che provo ora senza di te qui. Svegliarmi senza di te al mio fianco mi sembra così sbagliato e sto aspettando di rendermi conto che tutto questo è solo un sogno terribile, ma purtroppo so che non lo è. Dalla prima volta che ci siamo incontrati sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma sapevo che eri tu quella con cui volevo passare la mia vita ed è stata una vita incredibile, una vita che non cambierei per niente al mondo”.

Le parole strazianti di Glyn sono continuate non senza un brivido che attraversa la pelle dei lettori: “Abbiamo costruito così tanti ricordi insieme che farò tesoro per il resto della mia vita e ti ringrazio per avermi scelto. Mi hai portato tanta felicità e non conoscerai mai la vera quantità di amore che ho avuto per te! Vorrei che ci fosse stata una strada diversa per rimuovere tutte le sofferenze che stavi passando, ma so che ora sei in pace e ci guardi dall’alto”.

Per chiosare, il marito di Chelsie le ha fatto un’ultima promessa: “Mi prenderò cura di tua madre e la aiuterò a superare questo periodo devastante insieme al resto della tua famiglia”.