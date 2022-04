Isola dei Famosi, è stata smascherata dagli altri naufraghi: provvedimento in arrivo?

Una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi è stata colta con le mani nel sacco. Infatti gli altri concorrenti l’hanno smascherata: cos’è successo.

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi, dove una concorrente sembrerebbe essere stata sorpresa a rubare il cocco degli altri. Andiamo quindi a vedere chi è la protagonista dell’accaduto ed il provvedimento in arrivo.

Cresce la tensione all’interno dell’Isola dei Famosi, nonostante non siano passati molti giorni dall’inizio del reality show di Canale 5. Nonostante ciò tra le concorrenti messe nel mirino troviamo già Carmen di Pietro. La showgirl infatti è impegnata in trasmissione insieme al figlio e nonostante ciò ha ricevuto molte critiche e ora è anche partita un’accusa diretta nei suoi confronti. Alcuni naufraghi hanno infatti portato alla luce un’azione spiacevole della concorrente.

Nel corso dell’ultima puntata in trasmissione, infatti, Jeremias Rodriguez ha criticato la soubrette ed il figlio affermando: “Non è che non li sopporto, non servono. È un reality di sopravvivenza non per lamentarsi“. Secondo il fratello di Belen i due più che collaborare pensano a lamentarsi all’interno del programma. Ma le accuse di Jeremias non sono funzionate, visto che il pubblico ha premiato i due. Carmen di Pietro ed il figlio, però, adesso rischiano il provvedimento disciplinare per un comportamento scorretto.

Isola dei Famosi, Carmen di Pietro protagonista di un furto: la sanzione

Nel corso degli ultimi giorni, i concorrenti che si trovano a Playa Accopiada si sono accorti di un vero e proprio furto a ‘L’Isola dei Famosi’, con protagonista proprio Carmen di Pietro. Tutti i naufraghi presenti sull’isola si sono lamentati con lei decidendo quindi di isolarla. Infatti Carmen avrebbe rubato il cocco degli altri concorrenti. Dopo essere stata scoperta ha provato a dare la sua versione dei fatti, ma gli altri naufraghi alla fine hanno deciso di isolarla. L’esperienza in Honduras per la soubrette si sta rivelando più ardua del previsto.

Gli altri naufraghi sono fermamente convinti che dietro la sparizione di alcuni pezzi di cocco ci sia proprio la soubrette. Quest’ultima ha confermato di averne preso più di uno ma per un unico motivo: portarlo al figlio Alessandro per evitare che lui rimanga senza cibo. La testimonianza, però, non ha convinto affatto gli altri concorrenti, così Carmen ha deciso di scagliarsi contro Blind accusandolo di essere l’artefice di alcuni furti. Così gli altri concorrenti hanno deciso di nominare Carmen, con la situazione che è sempre più tesa sull’Isola.