Barbara D’Urso, la decisione è vicina: tutto il pubblico con il fiato sospeso,. La storica conduttrice Mediaset fa chiarezza sul suo futuro

La stagione televisiva sta andando verso la sua conclusione, ma c’è già chi pensa alla prossima e chi sta cominciando a guardarsi in giro. Voci sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset c’erano già state lo scorso anno, ma come stanno veramente le cose?

L’unica a conoscere tutta la verità è lei stessa che oggi era ospite a ‘Tv Talk’ sulla Rai. La sua prossima destinazione? Nessuno ancora lo sa e anche lei non di sbilancia: “Il mio contratto scade a dicembre e finché sarò qui ovviamente difenderò l’azienda perché sono molto legata. In fondo lavoro qui da 22 anni”.

Lo fa tutti i giorni con Pomeriggio 5, un talk che difende con forza perché secondo lei comunque 2 milioni di telespettatori meritano rispetto. Certo, capita di perdere la La Vita in Diretta che però comincia sempre un po’ prima e ha un traino migliore dalle trasmissioni che la precedono. Ma soprattutto non le piace che il lavoro suo e della redazione sia denigrato. “Sui social mi vedono come quella terribile che fa una trasmissione lella quale litigano. In realtà quello che faccio realmente, chi non mi segue, non lo sa”

Barbara D’Urso, la decisione è vicina: la nuova stagione de La Pupa e il Secchione non è un flop

Oggi accanto a Pomeriggio 5 ha messo da poco anche La Pupa e il Secchione Show che l’ha riportata in prima serata. Era partita fortissimo, nella seconda e ancora di più nella terza puntata c’è stato un calo evidente. Ma lei non ha avuto nessuno dubbio quando le è arrivata la chiamata da parte della rete e conferma che le era stato chiesto di cambiare il format e farlo diventare un reality alla D’Urso.

Proprio per questo non ha voglia di rispondere a Pucci, dhe non è stato chiamato per il programma e ah detto di godere dei bassi ascolti. E nemmeno a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che ha espresso perplessità sul cambio del fomat: “Se a lui o a Sonia non piace, ci sta. Ognuno è padrone di dire la sua”.

Il problema vero è riuscire a fare diventare reality un programma che era diverso e che non ha la diretta, come invece i GF Vip oppure l’Isola. Barbara non giudica negativi i numeri ottenuti fino ad oggi e comunque andrà fino in fondo.