Negoziante rapinato ma il suo orologio vale poco: il ladro glielo lancia addosso

Sono da poco passate le ore 20 del 29 marzo. Un uomo, armato di pistola, fa irruzione in un negozio d'abbigliamento di Cavalleggeri d'Aosta, quartiere della zona Ovest di Napoli. Sotto la minaccia dell'arma si fa consegnare l'orologio da parte del negoziante. Salvo poi ritornare, poco dopo, sui suoi passi. Come dichiarato dal commerciante stesso, il suo Apple Watch non aveva un grande valore di mercato. Il ladro, indispettito, gliel'ha quindi tirato addosso. La rapina è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del negozio, che riportano una data sbagliata.