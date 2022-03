“Torno a casa”, svolta assurda a l’Isola dei Famosi: si ritira uno dei favoriti?

Colpo di scena all’Isola dei Famosi, dove uno dei favoriti rischia di lasciare l’Honduras: arriva un duro sfogo durante la nomination.

Primo colpo di scena all’interno dell’Isola dei Famosi, con uno dei protagonisti che minaccia di lasciare la trasmissione. Il duro sfogo è avvenuto durante le nomination, con i toni che si sono accesi in diretta: cos’è successo.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata, con diversi naufraghi che hanno scatenato lamentele nei confronti della trasmissione. Infatti la prima a lamentarsi è stata Floriana Secondi che ha avuto un crollo emotivo a causa del televoto. Ma lo sfogo più duro è arrivato da parte di Jeremias Rodriguez che ha avuto una dura reazione che lo ha spinto a dire: “Voglio tornare a casa“. L’argentino quindi si è agitato durante le nomination spiegando anche ad Ilary Blasi ed il pubblico cosa lo turba.

Jeremias quindi ha manifestato il suo malcontento durante le nomination spiegando il suo desiderio di voler tornare a casa. Il primo pensiero è andato subito alla fidanzata, Deborah Togni. Infatti l’argentino ha affermato: “Mi ero dimenticato di quanto dura fosse questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa“. Con queste parole il concorrente ha esordito in diretta. La frase però nascondevano però un motivo ben preciso, non legato alla mancanza da casa. Infatti stando all’argentino il programma non gli avrebbe permesso di parlare in maniera limpida. Andiamo quindi a vedere il suo sfogo in diretta.

Isola dei Famosi, lo sfogo di Jeremias: “Quello che succede qua non arriva veramente”

Jeremias Rodriguez ha quindi deciso di sfogarsi in diretta. Infatti una volta interpellato, il concorrente ha affermato: “Mi dispiace dirlo al pubblico ma purtroppo quello che succede qua non arriva veramente, questo mi rompe e voglio tornare a casa. A parte la difficoltà dell’esperienza, al pubblico non arriva la verità di quello che succede nel reality, non mi va bene così“. Ma lo sfogo del concorrente non si è concluso qui.

Infatti il naufrago ha poi continuato: “Non arrivano le cose come succedono, non ci lasciano parlare, non ci lasciano dire le cose come sono. Per questo voglio tornare a casa“. A questo punto Ilary Blasi ha cercato di calmarlo chiedendogli se ci fossero problemi con i naufraghi. A questo punto Jeremias ha ribattuto: “Non si può legare con tutti, ma io ho legato con Lory, Marco, Clemente e Laura“.

Anche Deborah Togni, fidanzata di Rodriguez, ha seguito lo sfogo in diretta. Nonostante ciò dinanzi alle parole del fidanzato ha preferito restare in silenzio e dare voce all’amore che la lega a lui. Attraverso le stories di Instagram, Deborah ha voluto solamente scrivere: “Quanto mi manchi“, dimostrando come la lontananza stia facendo male anche a lei.