Luca Onestini volta pagina, ha già un’altra: chi è la nuova fiamma

Un’indiscrezione pazzesca su Luca Onestini che avrebbe già voltato pagina: Cristina Porta è soltanto un ricordo lontano

Un lunghissimo post in cui spiega la rottura da Cristina Porta, qualche video su Instagram in cui si mostra fuori di casa e Luca Onestini ha impiegato men che non si dica per voltare pagina e trovare un’altra.

Il fascino di Luca Onestini, negli anni, ha conquistato tantissime donne a partire dal cuore di Soleil Sorge ad Uomini e Donne. Nonostante sembravano essere una coppia affiatata, i due hanno avuto vita breve e l’ex tronista è tornato presto sul mercato sentimentale oltre che su quello del lavoro. Onestini, infatti, non si è accontentato dei reality show italiani tanto da volare in Spagna dove poi ha conosciuto la giornalista Cristina Porta con la quale ha avuto una relazione.

È notizia di qualche settimana fa che i due hanno rotto, anche in maniera poco gentile, con un lunghissimo post di addio pubblicato sui social da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne e delle accuse da parte della migliore amica della giornalista spagnola. A Luca Onestini tutto questo sembra futile e superfluo a tal punto da mettersi nuovamente in gioco.

Luca Onestini, l’indiscrezione sulla nuova fiamma: è una modella marocchina

Stando all’indiscrezione lanciata dalla pagina Instagram veryinutilpeople, infatti, Luca Onestini è stato beccato in atteggiamenti complici con la modella marocchina e bolognese Seymada Rouich. I due sarebbero stati avvistati in discoteca con un feeling tale da far supporre che tra loro ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Non ci sarebbe da sorprendersi se l’ex tronista avesse già una nuova fiamma, è stato abituato, negli anni, a stare con donne una dietro l’altra.

Ad ogni modo, le accuse pesanti della migliore amica di Cristina Porta al gieffino forse sono state un monito per le ragazze future, visto e considerato che gli ha dato una sentenza definitiva: “Sei un maschilista maltrattatore, fai schifo. Ci hai ingannato tutti. Spero che nessuno ti creda, tanto meno una donna. In bocca al lupo per la tua vita”.