Netflix, adesso è davvero possibile: novità importante per tutti gli abbonati. Grandi manovre per piattaforma streaming più amata

C’è un nuovo modo di seguire l’intrattenimento e c’è la concorrenza che pressa. Ecco perché Netflix, pur essendo numeri alla mano leader tra le piattaforme streaming nel mondo, è sempre a caccia di furbetti accanto ai nuovi abbonati.

La procedura più normale per chi vive in famiglia è condividere gli account di Netflix tra più nuclei familiari. Ma c’è chi se ne approfitta e quindi la piattaforma ha deciso di dare una stretta a questa pratica sulla carta possibile. Così ha introdotto solo in via sperimentale in alcuni Paesi dell’America Latina un paio di nuove funzioni per una condivisione regolare e senza rischi

Una in particolare prevede l’aggiunta di due profili secondari che possono essere utilizzati da persone esterne al nucleo di condivisione ma vale solo per abbonamenti Standard e Premium a 3 dollari al mese. Riuscirà a placare la voglia di condivisione che in alcuni casi è in buona fede e in altri vicina alla truffa legalizzata?

Netflix, adesso è davvero possibile: novità importante per tutti gli abbonati

In realtà però l’abbonamento Netflix condiviso è possibile e allora vediamo come fare.

L’abbonamento Base a Netflix consente di visualizzare la piattaforma con un solo dispositivo contemporaneamente, mentre quello Standard e quello Premium permettono di usare due o quattro dispositivi insieme.

Ma questi dispositivi devono appartenere a persone che vivono sotto lo stesso tetto, altrimenti è un reato. Detto questo, come fa Netflix a controllare se stoiamo usando un terminale nella stessa casa dell’abbonato? L’app di Netflix inviare ai server della piattaforma non solo l’indirizzo IP, ma anche il modello della Smart TV o del dispositivo che si è connesso. Più complicato è invece se ci connettiamo da uno smartphone.

L’unica via legale è che se due persone vivono sotto lo stesso tetto possono condividere lo stesso abbonamento a Netflix e possono farlo anche se si usa l’app fuori di casa. In questo caso, però, Netflix potrebbe bloccare la visione chiedendo di inserire il codice di sblocco, inviato al titolare dell’abbonamento via email o via SMS. E quest’ultimo dovrà comunicarlo chi sta accederndo a Netflix da una app mobile.