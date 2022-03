Il piano Ue contro il caro-prezzi delle materie prime: previsto il taglio dell’Iva sugli alimenti

Per affrontare la crisi del grano ucraino, la Commissione europea ha stanziato un pacchetto di aiuti di 500 milioni di euro per sostenere i produttori agricoli. La presidente Ursula Von Der Leyen nei giorni scorsi ha lanciato un appello a Vladimir Putin affinché lasciasse andare le navi ferme da un mese nel Mar Nero.

Dei 500 milioni di euro, 48 saranno destinati agli agricoltori italiani. Sospeso anche l’obbligo di non coltivare i terreni a riposo, che permetterà di recuperare 4 milioni di ettari per aumentare le coltivazioni. A partire dal 16 ottobre 2022 per gli agricoltori sono previsti più anticipi di pagamenti diretti e misure di sviluppo rurale relative alla superficie e agli animali.

Sostegni anche al mercato della carne suina e deroga temporanea per consentire la produzione di colture per scopi alimentari e mangimi su terreni incolti, pur mantenendo l’intero livello del pagamento per l’inverdimento. Infine, ci sarà una flessibilità temporanea rispetto ai requisiti di importazione esistenti per i mangimi.

Accoglienza dei profughi

3,5 miliardi di euro dei fondi Ue sono destinati all’accoglienza dei profughi che arriveranno subito dal React-Eu. Buona parte saranno destinati alla Polonia e serviranno per garantire istruzione, assistenza sanitaria, alloggio e lavoro agli ucraini.

Aiuti alle imprese ad alta densità energetica

Bruxelles ha dato il via libera anche agli aiuti di Stato sul modello messo in piedi per affrontare l’emergenza Covid. Lo scopo è sostenere le imprese dei Paesi europei e i settori più colpiti dal caro prezzi. Sono previste sovvenzioni, prestiti e garanzie, oltre che aiuti alle imprese ad alta densità energetica (previsto tetto di 2 milioni di euro a tetto”.

Appalto comune per il gas

Per affrontare l’emergenza gas, l’idea della Commissione europea è un appalto comune per l’acquisto e lo stoccaggio del gas come fatto con i vaccini. È ufficiale inoltre, l’obbligo di riempire le scorte nazionali di gas almeno all’80% per l’inverno. L’Europa è invece divisa sull’ipotesi di un tetto al prezzo del gas e di una riforma del mercato elettrico.

Riduzione e azzeramento dell’Iva contro il caro-prezzi

Anche se la Commissione ha affermato che “la disponibilità di cibo” non è “attualmente in gioco nella Ue perché il continente è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli”, l’Europa importa molti prodotti agricoli. Per questa ragione, per affrontare l’aumento del costo del grano, mais, orzo e materie prime agricole, tra le misure proposte c’è la riduzione e l’azzeramento dell’Iva. Ogni Paese potrà poi decidere o meno di adottare la misura.

Fondo europeo per gli indigenti

L’Ue ha in mente anche di prevedere un fondo di aiuti europei per gli indigenti. Si chiama Fead, ammonta a 497,3 milioni di euro e servirà a garantire la sicurezza alimentare ai nuclei a basso reddito. Sarà eccezionalmente possibile integrare il sostegno Ue fino al 200% con fondi nazionali. Entro il 30 giugno gli Stati dovranno notificare alla Commissione le misure che adotteranno, l’impatto previsto e i criteri per concedere il beneficio.