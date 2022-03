Michael Schumacher, ora è ufficiale: durissimo colpo per tutti i suoi tifosi. Il campione tedesco ha perso un importante record

Nonostante le difficoltà della Mercedes, Lewis Hamilton è riuscito a centrare un podio in Bahrain che lo proietta sopra al ‘Kaiser’ in un’altra speciale classifica.

Il Mondiale di Formula 1 è appena cominciato è già si preannuncia davvero entusiasmante. Rispetto alla strepitosa battaglia tra Hamilton e Verstappen che ha caratterizzato lo scorso anno, adesso è della partita anche la Ferrari. La doppietta in Bahrain ha dimostrato a tutti la bontà del progetto della F1-75, con un grande Leclerc e un Sainz consistente. Un week end del genere all’esordio, con pole e vittoria, non accadeva dal 2007, quando Kimi Raikkonen si impose in Australia e andò poi a conquistare il titolo iridato. Era il primo anno dopo il ritiro (momentaneo) di Schumacher, che di lì a qualche anno sarebbe tornato sui suoi passi per accettare la corte della Mercedes. Ora le Frecce d’Argento sembrano aver perso lo smalto che le ha sempre caratterizzate in questi 8 anni di era ibrida. Il doppio ritiro delle Red Bull ha consentito a Hamilton e Russell di agguantare i posti subito alle spalle delle Rosse e di massimizzare i punti in una gara difficile.

Michael Schumacher, sfuma un altro record: Lewis Hamilton l’ha battuto in Bahrain

Grazie al podio conquistato a Sakhir, Hamilton è stato in grado di strappare un altro importante record a Michael Schumacher. Per la 16sima stagione consecutiva, infatti, il driver inglese ha ottenuto almeno un podio (2007-2022), staccando il tedesco fermo a 15 (1992-2006).

Inoltre Sir. Lewis è anche diventato il primo pilota a raggiungere lo straordinario traguardo delle 250 gare a punti. Se riuscirà a centrare almeno un successo in questo 2022, staccherà ‘Il Kaiser’ anche per quanto concerne la graduatoria delle stagioni consecutive con almeno un’affermazione (in questo momento sono tutti e due fermi a 15).

Anche la militanza in Mercedes è diventata un record per Hamilton. Con questa stagione il britannico è salito a 180 gare totali con la stessa scuderia, superando anche le presenze di Schumi con la Ferrari. I tifosi sperano che almeno il record più importante, ovvero quello dei sette titoli iridati, resti imbattuto.