Studio Battaglia, clamorosa decisione della Rai: cambia tutto

Spunta una clamorosa decisione della Rai sulla nuova serie televisiva Studio Battaglia. Andiamo quindi a scoprire la sentenza dei vertici.

Studio Battaglia è una delle nuove serie televisive che sta andando in onda su Rai 1. La serie sta riscuotendo un attimo successo, ma nonostante ciò è stata costretta ad un cambio. Andiamo quindi a vedere la decisione presa dai vertici del servizio pubblico.

Studio Battaglia è la serie rivelazione della nuova stagione televisiva Rai. Adesso però gli appassionati alla fiction sullo studio legale dovranno segnarsi una nuova data per la messa in onda. Infatti come si apprende dai siti ufficiali Rai, la terza puntata andrà in onda lunedì 28 marzo e non martedì 29. Il cambio di palinsesto è stato necessario proprio per la partita della Nazionale che verrà trasmessa martedì.

In molti però sono pronti a scoprire cosa accadrà nella prossima puntata della fiction. Infatti le anticipazioni rivelano che Anna (Barbara Bobulova), nonostante i tanti sforzi, non riucirà comunque a riporre fiducia nel marito. D’altra parte anche Alberto (Thomas Trabacchi) tenterà di appianare le vicende che riguardano il passato per non perdere la moglie. Tutti i tentativi e gli sforzi dell’uomo, però, alla fine saranno inutili. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le anticipazioni della nuova puntata.

Studio Battaglia spostato a lunedì 28 marzo: le anticipazioni sulla terza puntata

Nel corso della prossima puntata di Studio Battaglia vedremo quindi Anna che farà una scoperta scioccante riguardante Alberto. Infatti proprio la protagonista della serie scoprirà che il marito continuerà a mentirla. Intanto però a tenere impegnato l’avvocato sarà il lavoroNella terza puntata di Studio Battaglia, in particolare, Anna si occuperà di una guerra tra due ex coniugi.

Il caso riguarderà il proprio figlio e la volontà diversa di moglie e marito in merito alla vaccinazione del bambino. Anna inoltre sarà alle prese anche con un altro caso. Infatti si andrà a toccare il tema di una coppia che dopo aver perso il proprio figlio vorrebbe avere la password del suo profilo social. L’appuntamento quindi è rinviato al prossimo lunedì 28 marzo, al posto del solito martedì.