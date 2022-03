Al Bano, terribile notizia: è successo proprio in questi minuti

Una terribile notizia ha scosso Al Bano: è incredibile quello che è successo nella notte fra il 20 ed il 21 di marzo a Cellino San Marco, dove c’è stato un furto che ha preso di mira ciò che a lui è più caro della tenuta.

Al Bano ha terminato da poco il suo tour negli Stati Uniti. Quando era in America, non è potuto rimanere insensibile alle notizie che arrivavano dall’Ucraina. La notizia dell’invasione della Federazione Russa lo ha molto scosso, anche perchè lui si è esibito più volte anche per il presidente Vladimir Putin. Ha perfino deciso di cancellare anche i concerti in Russia.

Parlando con Il Corriere della Sera, ha spiegato che a lui ed alla sua compagna Loredana Lecciso è venuta la stessa idea quando hanno sentito dell’arrivo di una quarantina di profughi ucraini a Brindisi. Hanno deciso di aprire la loro immensa tenuta a Cellino San Marco per ospitare alcune persone in fuga dalla guerra.

Al Bano, dalla gioia dell’accoglienza al terribile furto

Il cantante era presente nel momento in cui una madre con i due figli adolescenti ed un bambino più piccolo sono arrivati per la prima volta a casa sua. Al Bano ha esibito le sue doti di cuoco, preparando “una bella spaghettata“. La tavola è stata volutamente imbandita con un’enorme quantità di cibo, non facendo mancare neanche i fagioli ed i ceci.

Dopo aver fatto questa scelta d’amore, all’improvviso, Al Bano è stato oggetto di un furto mirato a Cellino San Marco. Nella notte fra il 20 ed il 21 marzo delle persone si sono introdotte nella sua tenuta, rubando del materiale che era stato allestito per la tenuta dei vigneti: 240 pali in ottone che sostenevano l’uva di Negramaro.

Il cantante è sconsolato: “Fai le cose per bene, poi arriva chi distrugge”

Il furto subito da Al Bano si aggiunge ad altre ruberie subite nella zona. Per portare via la gran quantità di pali della tenuta di Cellino San Marco, però, i ladri si saranno dovuti aiutare con un camion. Possibile che nessuno abbia visto nulla? Il cantante si è voluto sfogare con la stampa locale riguardo quando gli è successo.

Al Bano, come tutte le persone che subiscono un furto, non è tanto dispiaciuto per il danno economico alla sua tenuta, ma per il lavoro di tanti anni che è stato all’improvviso vanificato. Il cantante ha spiegato: “Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro. Fa male al cuore“.