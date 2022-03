Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto la nuova tronista: di chi si tratta

Maria De Filippi ha scelto chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Arriva finalmente l’annuncio ufficiale: di chi si tratta.

Tutto pronto per la nuova tronista di Uomini e Donne, pronta ad esordire su Canale 5. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta e come l’ha annunciata Maria De Filippi: tutte le novità della trasmissione.

Uomini e Donne è pronto a tornare con una nuova tronista. Infatti il suo nome è Veronica Rimondi e sarà la nuova protagonista del dating show. Il suo nome è uscito da poco ed è stata presentata dal portale specializzato Witty Tv con tanto di clip. Dal video di presentazione è spuntato fuori cosa fa nella vita e cosa è emerso dal breve video di presentazione pubblicato dopo l’ultima registrazione del programma avvenuta ieri, 19 marzo 2022.

Veronica Rimondi quindi è una ragazza dai capelli biondo cenere di 26 anni ed è nata a Ferrara. Su Witty Tv è visibile il suo provino durante il quale ha raccontato di essersi laureata durante il periodo di pandemia, precisamente nel novembre 2020, e di essere impiegata presso l’azienda di famiglia. Dal 2017 la ragazza vive da sola in un appartamento di famiglia ed ha ammesso di essere un po’ una figlia di papà. Fortunatamente una delle caratteristiche della 26enne è l’essere molto autoironica.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi è la nuova tronista: scopriamo chi è

La clip di presentazione per Uomini e Donne, mostra Veronica Rimondi in diversi momenti, tra tuffi in piscina, video spiritosi e travestimenti buffi. Nel video Veronica si definisce ‘decisamente estroversa, allegra ambiziosa e intuitiva“, invitando quindi i suoi pretendenti a fare molta attenzione. Inoltre la ragazza ha spiegato di essere cresciuta in un ambiente sano e positivo, nonostante la separazione dei suoi genitori quando lei era piccola.

Nel corso di video, infatti, si vede la Rimondi che afferma: “La mia famiglia non mi ha fatto mai mancare nulla“. Mentre invece le persone più importanti della sua vita sono la madre, la sorella e il padre. Proprio a quest ultimo Veronica è legatissima, specialmente dopo che l’ha introdotto nell’azienda di famiglia. Infine spiegando l’uomo che cerca, Veronica ha affermato: “Devo poter imparare da lui e lui da me. Non sopporto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno. Deve tenermi testa“.