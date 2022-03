Belgio, auto piomba sulla folla durante la festa di Carnevale: “Pista terroristica non privilegiata”

Anche se è tornato, pare che l'attacco non sia riconducibile al terrorismo, come ha affermato il sostituto procuratore Damien Verheyen: "Allo stato attuale dell'inchiesta, la pista terroristica non è privilegiata".

L’attentato avvenuto ieri in Belgio ha fatto tornare l’incubo del pericolo terrorismo in Europa ed ha trasformato il primo evento dopo il Covid-19, in una vera tragedia. Durante la festa di Carnevale a Strepy-Bracquegnies, un villaggio della Vallonia appartenente al Comune di La Louviere, intorno alle 5 di mattina, un’auto, una Bmw nera, a forte velocità si è schiantata sulla folla nelle strade residenziali. In quel momento erano radunate in strada centinaia di persone per l’inizio dei cortei.

Due vittime italiane

Il bilancio, ancora temporaneo, parla di sei morti, una decina di persone in gravissime condizioni e circa una trentina di feriti. Tre morti hanno origine italiana, le loro famiglie sono emigrate in Belgio anni fa. Si tratta di Mario Cascarano e la moglie Micaela Imperiale. Italo-belgi anche due feriti, tra cui un assessore di La Louviere Antonio Gava.

Dopo l’attacco, l’auto ha proseguito la folle corsa ma è stata intercettata poco dopo. Il conducente e il passeggero sono stati arrestati. Si tratta di un 32enne e di un 34enne originari di La Louviere probabilmente incensurati.

“Pista terroristica non privilegiata”

Anche se è tornato, pare che l’attacco non sia riconducibile al terrorismo, come ha affermato il sostituto procuratore Damien Verheyen: “Allo stato attuale dell’inchiesta, la pista terroristica non è privilegiata”.