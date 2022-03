Ilary Blasi vuota il sacco ed è una furia: tutta la verità sul legame con Francesco Totti

Ilary Blasi ha voluto finalmente fare chiarezza riguardo al suo matrimonio con Francesco Totti ed i presunti tradimenti che li avrebbero portati ad una irreparabile crisi. Ecco cosa ha raccontato la showgirl romana.

Il 21 marzo Ilary Blasi inizierà la sua seconda edizione de L’Isola dei Famosi 2022. Con l’occasione, si è concessa un’intervista a Verissimo, dove l’amica Silvia Toffanin le ha fatto domande sia a livello professionale che personale. La moglie di Totti ha rivelato diversi dettagli inediti rispetto la nuova edizione del reality-show.

Ilary Blasi è felicissima di poter lavorare di nuovo con Alvin. Ha inoltre raccontato che i concorrenti che parteciperanno in coppia li chiameranno “pezzi di cuore“. Anche i naufraghi che arriveranno da single in Honduras saranno costretti a trovarsi un partner, anche se non è chiaro a che scopo ed in che modo: saranno divisi in squadre?

Ilary Blasi sul matrimonio con Francesco Totti: “Non ho problemi a dirlo, sono stati degli schifosi“

L’intervista di Verissimo ad Ilary Blasi è entrata nel vivo quando Silvia Toffanin ha mandato un filmato in onda, a cui si è agganciata per parlare della presunta crisi di coppia che starebbe avendo con Francesco Totti. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha usato delle parole forti, definendo “schifosi” i giornalisti che hanno scritto falsità sulla sua famiglia.

Ci è anche andata giù dura con le testate che hanno scritto notizie non confermate dandole per certe, mettendo in risalto un presunto divorzio proprio mentre stava scoppiando la guerra in Ucraina. Ilary ha concluso che questi giornali “hanno fatto una figura di m***a“. La soubrette ne è certa: questa notizia è stata costruita appositamente, ed è falsa.

Il vero problema del gossip: i figli della coppia ne hanno sofferto

Ilary Blasi, infatti, ha notato che questa volta il gossip si sarebbe spinto oltre rispetto alle volte precedenti in cui si è parlato di tradimento o crisi fra i due. Si sarebbero fatti i nomi dei presunti nuovi compagni di entrambi: Luca Marinelli e Noemi. La foto di Noemi e Totti allo stadio seduti lontani, pubblicata 15 giorni dopo, gli fa pensare ad una premeditazione.

Ilary Blasi ha anche richiamato alla memoria, senza citarla, la notizia del presunto tradimento di Totti prima del matrimonio. La soubrette non ci è cascata venti anni prima: oggi, che è più matura, si sente solo infastidita dalle false notizie. Il vero problema è che i figli sono ormai grandi, e si sono resi conto di tutto quello che è successo.

Ecco un breve video con uno dei momenti dell’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. La showgirl romana ha raccontato che l’unica crisi matrimoniale, in realtà, è stata una crisi personale di Totti quando ha deciso di lasciare la professione di calciatore.