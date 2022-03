Ucraina, manifestazione per la pace a Napoli. Conte: “Davanti a noi tempi difficili”

Centinaia di persone si sono radunate in piazza Municipio, a Napoli, per chiedere pace in Ucraina. Una catena umana condotta dal sindaco Gaetano Manfredi, dal presidente della Camera Roberto Fico e dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, si è snodata davanti Palazzo San Giacomo. Il leader M5S: "Affronteremo delle sofferenze. Saremo in difficoltà, dal caro energia al caro bollette. Ma che nessuno pensi che questo possa portarci a cambiare atteggiamento: non possiamo girare la faccia dall'altra parte." Fico: "Dalla Russia una prova di forza orribile, aggressione che condanniamo tutti."