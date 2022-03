Impatto in Europa delle sanzioni alla Russia, indipendenza energetica: di cosa si parlerà a Versailles

Durante la seconda giornata del vertice di Versailles, i leader Ue discuteranno dell’impatto della guerra in Ucraina sull’economia europea. Lo scopo dell’incontro è trovare un modo per aumentare la spesa per la difesa e raggiungere l’indipendenza energetica dagli idrocarburi russi entro il 2027. Si parlerà inoltre, della direzione che dovrà prendere la riforma del Patto di Stabilità, che è sospeso da marzo 2020.

Entrando al summit ieri, giovedì 10 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron, che l’ha convocato e ne è presidente di turno, ha spiegato che servono investimenti privati, pubblici e nazionali, oltre che una strategia di investimenti comuni europei. D’accordo con il premier francese, il suo omologo italiano Mario Draghi.

Mark Rutte, premier olandese, entrando venerdì al summit ha affermato: “Discutiamo l’urgenza di spendere di più nella difesa, di coordinare meglio ma ovviamente questi tipi di spese vanno fatte principalmente a livello di bilanci nazionali”. Sul tavolo insomma, non c’è ancora l’idea di un debito comune.

Servono fondi per la transizione energetica e rendere l’Europa indipendente dalla Russia nel campo dell’energia entro il 2027, per aumentare le spese per la difesa, per l’accoglienza dei rifugiati e affrontare l’impatto delle sanzioni. Il Next Generation Eu non basterà. Sicuramente non per l’Italia che ha già chiesto l’intero ammontare tra sovvenzioni e prestiti, così come la Romania e la Grecia. Gli altri Stati membri avranno comunque bisogno di altri fondi, anche se in quantità minori.

L’idea di Macron: nuovo piano da 200 miliardi

L’idea di Macron è un nuovo piano da 200 miliardi. Molti Paesi non sono affatto d’accordo con l’ipotesi di un debito comune. L’Austria è aperta al dialogo ma dipenderà molto anche dalla posizione che vorrà assumere la Germania.

La posizione dei Paesi del Nord Europa è ben spiegata dalla leader svedese Magdalena Andersson: “Alcuni Stati cercano sempre nuovi motivi per non pagare le proprie spese”.

La Commissione europea è in attesa che i leader presentino proposte. Nelle scorse settimane i tecnici si sono messi al lavoro su un programma di Eurobond chiamato EnSure, che però è stato accantonato. Oggi invece, al vertice di Versailles, i leader europei esprimeranno l‘indirizzo politico nella dichiarazione finale. Sarà poi il Consiglio europeo di fine marzo a prendere decisioni. Potrebbe esserci un summit straordinario a fine maggio.