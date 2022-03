Ballando con le Stelle 2022, c’è la prima concorrente: è una delle più amate in assoluto!

Milly Carlucci non riposa mai e seppur impegnata con Il Cantante Mascherato apparecchia già la tavola per Ballando con le Stelle 2022

Ballando con le Stelle è innegabilmente il programma di punta di Milly Carlucci su cui negli anni ha speso molto. Per questo è già al lavoro per un’edizione del 2022 che sia scoppiettante tanto quanto l’ultima o di più.

Milly Carlucci non si ferma mai e all’alba dei suoi 67 anni è inarrestabile, una forza che la Rai sa sfruttare appieno affidandole due programmi che sono diventati un cult della televisione italiana. Per una ragione cronologica, Il Cantante Mascherato non è ancora considerato un programma di punta della conduttrice, ma Ballando Con Le Stelle è senza dubbio il suo punto di forza.

Consapevole del potenziale che ha il talent show dedicato a personaggi del mondo dello spettacolo che si reinventano ballerini, Milly Carlucci pianifica ogni minimo dettaglio fino alla perfezione per far sì che, di anno in anno, superi i suoi stessi record.

Ballando Con Le Stelle 2022, Milly Carlucci scatenata: vuole una concorrente a tutti i costi

Lungo la sua rubrica sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha dato il primo nome per la prossima edizione di Ballando Con Le Stelle: “Milly Carlucci sta facendo fuoco e fiamme per avere Bianca Guaccero”. Sebbene attualmente si tratta soltanto di un’indiscrezione, la presenza della conduttrice di Detto Fatto nel teatro di Ballando Con Le Stelle 2022 non farebbe altro che amplificare la grande qualità del programma della conduttrice abruzzese. Inoltre, Bianca Guaccero potrebbe essere molto vicina a Milly Carlucci proprio in questo momento perché, secondo quanto ipotizzato dal giornalista del settimanale Oggi, sotto il costume della Medusa de Il Cantante Mascherato potrebbe esserci proprio lei.

Ad ogni modo, ogni ufficialità riguardante la prossima edizione di Ballando Con Le Stelle è rimandata quantomeno all’autunno del 2022. L’ultima stagione, infatti, si è conclusa non moltissimo tempo fa -dicembre 2021- con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. L’anno scorso, Milly Carlucci ha annunciato il cast ufficiale da Alberto Matano a La Vita in Diretta a metà settembre, circa un mese prima dell’inizio della trasmissione.