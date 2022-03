8 Marzo, “Guerra alla guerra”: la marea fucsia di “Non una di meno” attraversa Roma

‘Guerra alla guerra - strike the war. Sciopero transfemminista’: da piazza della Repubblica parte una marea fucsia che ha attraversato le strade di Roma per la tradizionale manifestazione promossa dall’associazione Non una di meno in occasione della giornata internazionale della donna e quest’anno dedicata alle donne ucraine e russe contro la guerra. In piazza sciarpe, parrucche e mascherine fucsia, ma anche bandierine arcobaleno della pace e numerosi cartelli che chiedono la fine del conflitto armato tra Ucraina e Russia, un conflitto che porterà “una crisi politica, sociale ed economica pesantissima e a pagarla saranno i più deboli, come le donne e i bambini”, dicono le manifestanti.