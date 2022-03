Guerra in Ucraina e crisi del pane: “Materie prime alle stelle, così chiudiamo”

Domenico Filosa è uno storico panificatore di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Ai nostri microfoni, lancia il grido d'allarme: "Pandemia e guerra stanno provocando una crisi senza precedenti. Il grano per produrre il pane proviene quasi tutto dall'estero, in particolare Russia e Ucraina. Con l'aumento dei prezzi delle materie prime molte aziende chiuderanno e la panificazione si fermerà." Poi la proposta: "In Campania e in tutto il Sud Italia ci sono centinaia di ettari di terreni non coltivati. Perché non destinarli alla produzione di grano?"