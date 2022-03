Napoli, solidarietà con l’Ucraina: il carnevale sfila con i colori della pace

Centinaia di persone hanno partecipato al carnevale di Napoli, organizzato come ogni anno dalle realtà associative di tutta la città. Il tema di quest'anno, che inizialmente era legato alla pandemia, è - per forza di cose - virato sulla guerra tra Russia e Ucraina. La parola d'ordine è una: Pace. I partecipanti hanno srotolato una grande bandiera arcobaleno, percorrendo le vie e le piazze del centro storico. Alla fine del corteo è stata accesa la pira che, nella tradizione carnevalesca, simboleggia la cacciata delle tenebre per rivedere la luce.