Napoli, San Gregorio Armeno si colora con le bandiere della pace: “Siamo con l’Ucraina”

Una distesa di bandiere arcobaleno, esposte in ognuna delle botteghe artigiane che compongono il mosaico del presepe a San Gregorio Armeno. La storica via dei pastori di Napoli si colora di pace in solidarietà con l'Ucraina: "Nel nostro piccolo, siamo pronti a fare qualunque cosa in nostro potere per aiutare i cittadini ucraini - dice ai nostri microfoni Gabriele Casillo, presidente delle botteghe artigiane di San Gregorio - Napoli è città di pace e di accoglienza, lo dimostreremo ancora una volta."