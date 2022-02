Napoli, la comunità ucraina riunita in piazza: “Aiutate il nostro popolo”

A Napoli migliaia di persone di origine ucraina si sono riunite in piazza Dante per chiedere che venga fermata la guerra in Ucraina. Il loro appello è rivolto alla comunità internazionale affinché siano create condizioni di sicurezza per chi cerca di fuggire, intervenga la Croce Rossa Internazionale ed arrivino al più presto aiuti umanitari. Alcune donne ucraine si sono rivolte alle donne russe: “Vi preghiamo, non fate partire i vostri figli in guerra”. A Napoli la raccolta di aiuti umanitari per il popolo ucraino si trova in varie sedi, tra cui una in via Tribunali 227, presso la comunità ucraina della Chiesa Greco Cattolica. Servizio di Daniele Pallotta