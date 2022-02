Ilary Blasi e Francesco Totti sono davvero a un passo dalla rottura o si tratta di notizie fantocce senza un briciolo di verità? Una foto pone fine ai dubbi.

Francesco Totti, leggenda della Roma e idolo del tifo giallorosso, nella serata di ieri è stato uno degli ospiti di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi in onda ogni sabato.

L’ex numero 10 della squadra capitolina è stato il protagonista di una delle storie raccontate da Maria, la prima della serata, che ha entusiasmato sia il pubblico presente in studio che i telespettatori. Non c’è dubbio sul fatto che quando entra in scena Totti, le emozioni sono pronte a uscire allo scoperto. Il Pupone ha ascoltato la storia della ragazza che ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi genitori, tifosi sfegatati della Magica.

Si scrive Totti, si legge Roma. Recitava così uno striscione di qualche anno fa esposto dalla curva sud, uno dei tanti dedicati al capitano. Questo potrebbe bastare per far capire quanto un tifoso romanista tenga a Totti e di conseguenza ciò può rendere l’idea del valore di quel regalo che la ragazza ieri ha fatto ai suoi amati genitori. Tutti commossi e tutti connessi. Ebbene sì, a seguire la puntata tra i tanti è stata registrata la visione di Ilary Blasi. Ma non erano in rottura? La foto scioglierà i dubbi di tutti, compreso gli haters.

Francesco Totti e Ilary Blasi, è davvero rottura? La verità in uno scatto – FOTO

Comodamente seduta sul divano di casa anche Ilary Blasi ha seguito la puntata di C’è Posta per Te. Non una qualsiasi. Quella di ieri è stata una puntata importante per Ilary dato che il primo ospite speciale è stato nientepopodimeno che Francesco Totti. Ma non si erano lasciati, si sono chiesti molti. So tratta degli stessi che hanno messo in dubbio il video confessionale dove la leggenda della Roma chiedeva a tutti di smetterla di mettere in giro false voci.

Leggi anche:

La showgirl, per cercare di spegnere questo falò, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che non lascia spazio a ulteriori fraintendimenti. Una smentita social come aveva già fatto qualche giorno fa quando aveva pubblicato un’altra storia dove faceva la linguaccia. Basterà tutto ciò a porre fine ai pettegolezzi sulla loro presunta separazione? Intanto Francesco Totti negli studi di C’è posta per te è apparso rilassato e sorridente.