L’Ucraina sotto le bombe: le immagini dopo l’invasione Russa

Una scuola distrutta nel Donbass con due insegnanti morti sotto le bombe; strade e ponti fatti saltare in aria per interrompere ogni via di comunicazione o di fuga; persone che tentano di prendere un treno a Kiev ma vengono respinte alla stazione. Sono solo alcune delle drammatiche immagini che in queste ore provengono dall'Ucraina dopo l'invasione della Russia.