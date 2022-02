Roma, chiude storica libreria a Trionfale: era aperta dal 1968

Il 31 marzo 2022 la libreria "Libri Usati" di Circonvallazione Trionfale abbasserà la serranda per l'ultima volta. Il proprietario, Angelo Dragone, non può più gestire l'attività per colpa di una malattia. I figli di Angelo hanno diffuso un appello: "Chi può ci aiuti a svuotare il più possibile il negozio", si legge in un post diffuso sui social. In poche ore amici, clienti e amanti del libro hanno fatto a gara di solidarietà, aiutando anche nella gestione del locale: "Per tante persone questa libreria era era un punto di riferimento - racconta a iNews24 uno dei figli, Stefano -, per loro è un colpo al cuore sapere che passeranno e non troveranno papà per scambiare due chiacchiere sulla Roma o su qualsiasi altro argomento". Servizio di Angelo Andrea Vegliante