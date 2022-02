L’Isola dei Famosi 2022, la nota soubrette conferma: sarà insieme al fidanzato

La nota soubrette ha voluto confermare la sua presenza a L’Isola dei Famosi, dove andrà insieme al suo fidanzato. La showgirl promette di creare scompiglio, ma ha anche avvertito il suo compagno riguardo ciò che non deve fare.

Il 21 marzo partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che anche quest’anno sarà condotta da Ilary Blasi. Mentre ancora ci sono dei dubbi riguardo chi sarà l’inviato della trasmissione e chi saranno i giurati, davidedimaggio.it ha rivelato un dettaglio interessante riguardo un importante cambiamento all’interno del reality show.

Quest’anno, infatti, a L’Isola dei Famosi ci sarà un’enorme novità per quanto riguarda le dinamiche. Sembrerebbe proprio che la partecipazione alla trasmissione sarà in coppia, come già avvenuto al Grande Fratello 14. Questo spiegherebbe l’annunciata partenza di Carmen Di Pietro con il figlio e la presenza del padre e del fratello di Belen.

L’Isola dei Famosi, ecco chi è la nota soubrette

Una soubrette che ha scritto la storia del varietà italiano ha annunciato in un’intervista al magazine NuovoTv al sua prossima partenza per il reality show. Lory Del Santo, dopo una decina d’anni dalla sua ultima partecipazione, tornerà a L’Isola dei Famosi. Con lei ci sarà l’uomo che ormai le sta al fianco da un paio di lustri, il giovane Marco Cucolo.

I due hanno già partecipato a Pechino Express, ma sembrerebbe che lui non fosse molto convinto a diventare un naufrago: anzi, ne sarebbe proprio terrorizzato. Lory Del Santo è già gelosa di quello che potrebbe succedere una volta arrivati sull’isola, e promette di aver già avvertito Marco di non guardare troppo le altre concorrenti.

Lory Del Santo continua a sorridere, nonostante tutto

La soubrette promette di essere una “cellula impazzita” a L’Isola dei Famosi. Nonostante si mostri sempre allegra e pronta a fare festa, recentemente ha dovuto affrontare il suicidio del figlio Loren, che aveva dei problemi psicologici. Per Lory si tratta del secondo dramma familiare: anche il figlio avuto da Eric Clapton precipitò da un grattacielo.

