Maurizio Costanzo, dimissioni irrevocabili: “Nessuna possibilità di svolgere l’incarico”. Decisione a sorpresa del popolare conduttore

Non è un periodo tranquillo in casa Roma: prima le continue esternazioni di Josè Mourinho contro gli arbitri e il sistema calcio, poi le serate in discoteca di Nicolò Zaniolo. E adesso le dimissioni di Maurizio Costanzo, arrivate a sorpresa.

A luglio la nuova proprietà americana della famiglia Friedkin si era rivolta a lui come consulente esterno per la comunicazione coinvolgendolo con un ruolo importante. Con la sua profonda conoscenza di Roma e della Roma, che è da sempre la sua squadra del cuore, il popolare giornalista e conduttore tv doveva fare da collante. Certamente tra il club e i tifosi, ma anche con le istituzioni.

Un ruolo importante e anche inedito che lo aveva galvanizzato anche perché Costanzo per il bene della sua Roma aveva grandi idee in testa. Ma evidentemente qualcosa non ha funzionato nel verso giusto. E oggi, con una breve intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, è arrivata la notizia dell’addio.

Maurizio Costanzo, dimissioni irrevocabili: i motivi sono clamorosi

Come ha spiegato Maurizio Costanzo “speravo di dare il mio contributo. Ma non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadi non è stato possibile e ho deciso di lasciare. Non c’era nessuna possibilità di svolgere l’incarico“. Una decisione che appare irrevocabile anche perché al momento non è arrivato nessun appello a ripensarci da parte del club.

Qualcuno ha subito ipotizzato che il comportamento esuberante e fuori dagli schemi di Mourinho possa averlo fatto arrabbiare o messo in crisi. Ma il marito di Maria De Filippi allontana subito tutte le dietrologie: “Io sono assolutamente pro Mou“. E ammette di avere diversi rimpianti legati a questo ruolo, ma preferisce pensare ad un futuro a tenti giallorosse sempre migliore.

LEGGI ANCHE >>> “Me ne sono dimenticata”: Barbara D’Urso lo rivela a tutti, che gaffe – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Mara Venier ha deciso il suo futuro con Domenica In: c’è l’annuncio – FOTO

La Roma andrà avanti anche senza Maurizio Costanzo, lui andrà avanti seguendo i tanti progetti che cura non solo in tv e la Serie A continua.