Fabrizio Corona pizzica di nuovo Ilary Blasi: interviene Totti a fare chiarezza – VIDEO

Fabrizio Corona ha voluto punzecchiare ancora una volta Ilary Blasi, anche in questi giorni molto delicati in cui si parla di un possibile divorzio da Francesco Totti. L’ex calciatore è intervenuto per fare chiarezza sul gossip.

La notizia della crisi fra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto rapidamente il giro di tutte le redazioni ed i canali televisivi. La coppia è sempre stata molto riservata ma anche molto amata dal pubblico, e la possibilità che dopo vent’anni di relazione, 17 di matrimonio e 3 figli potesse essere tutto finito ha fatto molto scalpore.

Anche Fabrizio Corona è intervenuto sui social media a modo suo, commentando la notizia. Inizialmente ha pubblicato una foto di un articolo, scrivendo sull’immagine “Sussurri…“. Poi ha ricondiviso una Storia Instagram di Ilary Blasi dove si parlava di impegni e delle partite di calcetto. Cosa voleva insinuare l’ex paparazzo dei vip?

Fabrizio Corona sul divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti: cosa c’è all’origine dell’astio fra i due?

Fra Fabrizio Corona ed Ilary Blasi non c’è stima, e questo lo si è intuito in più occasioni. Recentemente, lui aveva sostenuto che la madre della Blasi le portava le foto del book fotografico della figlia minorenne, che nelle immagini compariva semi-nuda. La notizia è subito stata smentita da Ilary, e per ragioni anagrafiche sembra difficile che sia vera.

Corona è voluto tornare anche sui continui scontri avuti con Ilary Blasi, come ad esempio quando lui fu inquilino del GF Vip e lei conduttrice. Nel video si vede Fabrizio spiegare a Francesca Toffanin che lui conosce bene Francesco Totti, perchè glielo ha presentato Maurizio Costanzo. Lascia inoltre intendere che con l’ex calciatore ci sia un buon rapporto.

Il duro sfogo del Pupone: “Sono stanco, ci vuole più sensibilità“

Questi giorni devono essere stati davvero difficili per la famiglia Totti. Francesco ha voluto fare chiarezza con un breve video, respingendo tutte le notizie riguardo un presunto divorzio fra lei e Ilary Blasi. Non fa nomi, ma dice chiaramente di essersi stancato di dover continuare a commentare il gossip. Il suo volto, distrutto, sembra confermare.

Totti si è fatto riprendere da qualcuno per strada. La sua esigenza è soprattutto quella di sottolineare che ha tre figli, e che le notizie che stanno circolando in questi giorni, ovviamente, le stanno leggendo anche loro. L’ex calciatore ha quindi chiesto di avere maggiore delicatezza quando si parla di una famiglia e sono coinvolti minori.

Ecco lo sfogo di Francesco Totti, che lamenta fastidio per le indiscrezioni riguardo un presunto divorzio da Ilary Blasi:

Ecco le immagini condivise da Fabrizio Corona su Instagram: