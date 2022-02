Covid, Pregliasco a iNews24: “La pandemia sarà finita quando il numero dei morti sarà tollerabile”

Sui vaccini ai bambini, “Per loro la malattia non è banale. Anche in Italia ci sono casi di bimbi deceduti o finiti in terapia intensiva. C’è poi l’incognita del long-Covid. Il problema che si pone è proteggerli”.

“La pandemia finirà quando non se ne parlerà più o quando sarà tollerabile l’extra-mortalità, che purtroppo andrà avanti ancora per un po’. Speriamo di limitarla il più possibile con i vaccini e i nuovi farmaci per tamponare gli effetti sulla salute delle persone”. Ai microfoni di iNews24, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. “Il Green pass è una scelta politica, ma si basa su presupposti tecnici che di fatto hanno lo scopo di garantire al massimo la copertura vaccinale di tutti”.

La norma sull’obbligo vaccinale per gli over 50 lavoratori è confermata anche in smart working. È d’accordo?

“Se l’obiettivo è proteggere i cinquantenni, vanno protetti anche in smart working”;

Mancano all’appello circa 500mila lavoratori over 50 che non hanno ancora il Super Green pass.

“Il Green pass è una scelta politica ma si basa su presupposti tecnici che di fatto hanno lo scopo di garantire al massimo la copertura vaccinale di tutti. Copertura che in questa fase serve ancora. Abbiamo visto che la quarta ondata senza le vaccinazioni sarebbe stata devastante per il servizio sanitario nazionale. Se è vero che il vaccino ha qualche défiance nell’evitare il contagio con le varianti, è vero anche che evita le forme gravi. Con questo obbligo lo Stato conferma che c’è ancora bisogno di proteggere le persone a rischio”;

Le quarte dosi saranno necessarie?

“Credo che non sarà fattibile una quarta dose universale, per gli aspetti organizzativi, gestionali e di adesione delle persone. Ma si passerà a una vaccinazione raccomandata come quella anti-influenzale, dedicata ai soggetti più esposti. Da punto di vista delle ipotesi avremo un’estate più tranquilla. Ma questo Coronavirus il prossimo inverno colpirà ancora le persone suscettibili, anche se saranno di meno visto che molte si sono infettate con Omicron. La copertura, lo sappiamo, non è per la vita”;

La Fda ha spiegato che Pfizer ha comunicato di voler ampliare i dati da sottoporre all’Agenzia del farmaco Usa per la richiesta di autorizzazione, in modo da presentare anche la sperimentazione della terza dose. I dati arriveranno ad aprile.

“La terza dose per i più piccoli è ancora da definire e c’è anche la questione del vaccino per i piccolissimi. Per loro la malattia non è banale. Anche in Italia ci sono casi di bimbi deceduti o finiti in terapia intensiva. C’è poi l’incognita del long-Covid. Il problema che si pone è proteggerli”;

Cosa si sa ad oggi, della variante BA.1, l’evoluzione di Omicron (BA.1)?

“Non sembra avere caratteristiche troppo diverse da Omicron, ma lo scopriremo più avanti. In generale dobbiamo tener conto che potrebbero arrivare nuove varianti e per questo dobbiamo tenere alta la guardia, in modo da individuarle precocemente”;

Quando sarà il momento di allentare i controlli per i turisti che entrano in Italia come stanno facendo altri Paesi?

“Da questo punto di vista l’Italia è stata più prudente di altri per rendere la situazione meno impattante sul servizio sanitario nazionale. Ma la pandemia finirà quando non se ne parlerà più o quando sarà tollerabile l’extra-mortalità, che purtroppo andrà avanti ancora per un po’. Speriamo di limitarla il più possibile con i vaccini e i nuovi farmaci per tamponare gli effetti sulla salute delle persone”.