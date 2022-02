I camionisti di Foggia contro il caro gasolio: “Viaggiare non conviene più”

Carburante alle stelle e costi di viaggio ormai insostenibili. Questo il motivo della protesta dei camionisti di Foggia e San Severo. I lavoratori denunciano che il costo del carburante ha ormai raggiunto cifre per le quali non conviene nemmeno più mettere i camion in strada. Per un pieno si arrivano a spendere cifre intorno ai 1.200 Euro.