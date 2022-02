Amici 21, coppia a distanza: le dediche social dei due allievi – FOTO

Quest’anno, più che mai, nella casetta di Amici 21 sono sbocciati tanti amori, alcuni dei quali hanno dovuto allontanarsi per cause di forza maggiore

Serena e Albe, Carola e Luigi, Cosmary e Alex sono solo alcune delle coppie che si sono formate all’interno del talent show di Maria De Filippi che, quest’anno, ha fatto un po’ da Cupido tra i vari allievi.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore… non nel caso di Alex e Cosmary. La coppia nata durante il talent show di Maria De Filippi sembrerebbe essere realmente innamorata, nonostante la distanza che li separa. La ballerina, infatti, un paio di puntate fa è uscita da Amici 21 lasciando il suo spazio a John Erik a seguito di una sfida giudicata dalla commissione esterna.

All’interno della casetta del talent show, però, ha lasciato Alex, cantante di Lorella Cuccarini che si è appena guadagnato la maglia del serale, insieme a Sissi, Michele e Dario.

Amici 21, il San Valentino di Alex e Cosmary

Nonostante la distanza, Cosmary che è stata l’unica a far uscire il lato dolce e sorridente di Alex ha voluto dedicargli una foto con un abbraccio tra i due, con una rosa ed un cuore rosso come didascalia. L’amore vero non è affievolito nella coppia, anche se non fisicamente vicini, entrambi sanno di esserci l’una per l’altro. Peccato per i telespettatori del talent show che non potranno godersi la relazione, così com’è invece per Albe e Serena, una delle primissime coppie ad essersi formata che, nonostante le avversità, sono ancora tra i banchi di quella scuola insieme.

Cosmary ha avuto risposta dallo stesso Alex che, in una storia Instagram, ha condiviso uno sfondo nero con le stesse due emoji utilizzate dalla ballerina: una rosa ed un cuore rosso. I ragazzi nella scuola di Amici 21 possono usufruire del proprio cellulare soltanto poche ore al giorno per sentire la famiglia, il cantante di Lorella Cuccarini ha scelto di prenderlo per poter dedicare un momento a Cosmary.

Dal momento che Alex è arrivato al serale, prima che i due possano ricongiungersi passerà del tempo, se il rapporto continua ad essere così, la loro storia promette molto bene e, al di fuori del programma, hanno tantissimi fan innamorati di loro.