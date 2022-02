Sanremo, ex protagonista è diventata mamma: fiocco rosa – FOTO

Ex protagonista di Sanremo sorprende i fan su Instagram: “E’ nata Alma Futura”. Il lungo post dedicato alla piccola ha emozionato davvero tutti.

Grande emozione per Levante e i suoi fan. L’artista, che ha solcato il palcoscenico di Sanremo nel 2020, ha annunciato la nascita della sua primogenita, Alma Futura: “Stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale”.

Non poteva essere festeggiato meglio il giorno di San Valentino per l’artista di Caltagirone, Levante. La cantautrice e scrittrice italiana, nell’annunciare la nascita della sua primogenita, ha deciso di sorprendere tutti con un post particolarmente commovente. Alma Futura è nata nella giornata di ieri, domenica 13 gennaio.

“Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata“, con queste parola la cantante ha inizio il lungo post pubblicato sui social. “Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”, ha aggiunto l’artista.

Levante annuncia su Instagram la nascita della sua primogenita: “Ti chiamerai Alma Futura”

Il parto per la cantautrice è andato benissimo. Levante, infatti, non ha potuto fare altro che ringraziare l’equipe di medici che l’hanno assistita: “Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma”.

Per la 37enne la nascita della sua primogenita è stato “un momento indimenticabile”. La piccola Alma Futura è nata all’Humanitas San Pio X dove l’accoglienza dei medici ha fatto si che la neomamma assieme alla sua piccola si sentissero a casa: “Ci siamo sentiti sempre protetti e amati”, ha chiosato la cantante su Instagram.