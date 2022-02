Charlene di Monaco, nuovi dettagli sul suo ricovero: nessuno lo sapeva. La principessa è ancora alle prese con la riabilitazione

Spuntano novità sulla clinica Svizzera dove si trova l’ex nuotatrice sudafricana dallo scorso novembre. Ancora non è stata fissata una data precisa per il ritorno a casa.

Le notizie riguardo le condizioni della principessa Charlene di Monaco sono sempre piuttosto nebulose. La famiglia reale del Principato ha deciso di innalzare un muro sulla privacy dell’ex nuotatrice, lasciando trapelare solo pochissimi aggiornamenti. L’unica cosa certa, come confermato da Alberto II, è che si trova in Svizzera, in una clinica riabilitativa di Zurigo. Dopo il rientro dal Sud Africa, lo scorso novembre, è stato deciso di farla riprendere con calma in un centro attrezzato, che si affaccia su un bellissimo lago. In molti avevano sperato di rivederla a Palazzo per la festa di Santa Devota, il 26 e 27 gennaio. Nulla di tutto ciò purtroppo si è però avverato e la data del rientro è stata ancora prorogata. Ora escono ulteriori indiscrezioni sul luogo dove attualmente si trova la principessa. Il settimanale Oggi ha realizzato uno speciale sulla clinica svizzera, raccontato anche alcuni retroscena che nessuno conosceva (almeno in Italia).

Charlene di Monaco, nuovi dettagli sul suo ricovero: si troverebbe in un castello lussuoso

Secondo le ricostruzioni di Oggi, la clinica dovrebbe trovarsi nel borgo di Küsnacht, dove Gustav Jung, uno dei padri della psicoanalisi, creò la sua scuola. La più nota è la Küsnacht Practice, a cui nel corso degli anni si sono rivolti attrici, vip e nobili di tutto il mondo. Un luogo dove debellare le dipendenze da droghe, alcol, sesso e gioco d’azzardo. Esistono però anche degli specifici trattamenti di stimolazione magnetica transcranica per curare depressioni, stati di allucinazione o Parkinson. Visto da fuori, come riportato dal magazine, il Küsnacht Practice è un edificio moderno sul colle di Zollikon, affacciato direttamente sul lago di Zurigo.

LEGGI ANCHE >>> “In pochi lo hanno capito”: nuovo drammatico aggiornamento su Charlene di Monaco!

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, quello che nessuno sapeva sulla principessa: clamoroso!

I prezzi sono davvero esclusivi, visto che per una settimana di ricovero si parla di circa 100mila euro. In realtà fisicamente la principessa Charlene non dovrebbe trovarsi all’interno della clinica, troppo “comune” per una nobile e per una cifra del genere. Secondo quanto ricostruito dall’inviato di Oggi, la Wittstock sarebbe nella “dependance” della clinica al Dolder Grand, ovvero un hotel extra lusso ricavato all’interno di un castello. Un posto utilizzato dalle strutture sanitarie svizzere per i clienti vip. Proprio lì sono passati a trovarla Alberto, Carolina, Charlotte e tutti gli esponenti della famiglia Grimaldi, oltre a diversi personaggi famosi. La speranza è che a breve possa tornare nel Principato per riabbracciare i piccoli Jacques e Gabriella.