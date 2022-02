“Piccoli problemi al cuore”, Giulia De Lellis preoccupa i fan: come sta dopo il Covid

Giulia De Lellis preoccupa i fan per il suo stato di salute. Sui social fa sapere che sta effettuando degli accertamenti medici: tutti i dettagli.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne negli ultimi giorni è poco attiva sui social ma le poche volte in cui si è collegata con i fans, ha rivelato di stare poco bene. Giulia dopo essersi negativizzata avrebbe avuto degli effetti collaterali ad un farmaco.

Giulia De Lellis nei giorni scorsi su Instagram ha raccontato di essere stata male. A distanza di circa due settimana dal suo ultimo tampone negativo post Covid, l’influencer è stata male per diversi giorni. Come ha più volte detto, la 26enne romana soffre d’asma ed il virus ha peggiorato notevolmente la sua situazione tanto da condurla al pronto soccorso.

“Sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma“, ha chiosato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giunta al pronto soccorso, i medici l’hanno aiutata a smaltire il farmaco che aveva assunto. Ma la povera Giulia continua a stare male tant’è vero che ha deciso di approfondire i suoi problemi con nuovi esami medici: “Mi riprendo e torno.. Sono solo un po’ stanca“, ha detto l’influencer su Instagram.