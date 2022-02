GF Vip 6, presto il ritorno di Barbara D’Urso: clamorosa novità – VIDEO

Clamorosa novità per quanto concerne il GF Vip 6: Alfonso Signorini fa spazio a Barbara D’Urso mettendo da parte gli attriti.

Nonostante gli attriti Signorini, nel corso di un’importantissima puntata del suo reality show, darà spazio alla Carmelita. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

Grandi novità per quanto concerne la finale del Grande Fratello Vip 6. Il padrone di casa lunedì 14 febbraio 2022 ospiterà Barbara D’Urso. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela, la conduttrice napoletana arriverà in studio per annunciare quella che sarà la nuova programmazione di Mediaset.

La Carmelita presto sarà al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show e il suo compito al GF Vip sarà quello di promuovere il format. Intanto il pubblico di Canale Cinque non aspetta altro che questo incontro: com’è ben noto tra i due conduttori non c’è un grandissimo rapporto. Più volte Signorini ha preso le distanze dalla Carmelita per il modo in cui fa televisione. Il giornalista riuscirà ad essere ospitale mettendo da parte le divergenze? Staremo a vedere.

Barbara D’Urso condurrà La Pupa e il Secchione Show: grandi novità

Grande ritorno di Barbara D’Urso nello studio del GF Vip. Ricordiamo che proprio lì, in sostituzione di Daria Bignardi, la Carmelita ha condotto con successo tre edizioni consecutive del Grande Fratello. La napoletana dal 15 febbraio su Italia Uno debutterà con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show: a Cinecittà avrà proprio il compito di promuovere l’attesissimo programma.

Intanto il reality si presenterà al pubblico con tantissime novità. Nel cast non dovrebbero mancare Aristide Malnati, Mila Suarez e Flavia Vento. Non ci resta altro che attendere l’inizio del programma per scoprire ogni dettaglio. Per Barbara D’Urso era il momento di tornare al timone di un reality show.