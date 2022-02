Omicidio Cerciello, le frasi nella chat tra. carabinieri: “Fategli fare la fine di Cucchi”

“Fategli fare la fine di Cucchi”, “squagliateli nell’acido”. Sono solo alcune delle frasi contenute nelle chat tra i carabinieri e depositate nel processo a carico di Fabio Manganaro, il militare dell’Arma sotto processo per la storia del bendaggio di Gabriele Natale-Hjorth, il giovane accusato insieme con Finnegan Lee Elder dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

Manganaro è accusato di misura di rigore non prevista dalla legge. A dare la notizia delle frasi choc depositate nel processo, è il Corriere della Sera. Le conversazioni choc risalgono alle ore successive al fermo dei due americani a luglio 2019. “Ammazzateli di botte”, scrivono i carabinieri nella chat di gruppo, insieme a “li abbiamo presi stiamo venendo al reparto”, “non mi venite a dire arrestiamoli e basta. Devono prendere le mazzate. Bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli davvero”.

Gli avocati di Manganaro: “Le chat non sono riferibili a lui”

I due giovani sono stati condannati in primo grado all’ergastolo per la morte di Cerciello a maggio 2021. Le chat, secondo gli avvocati Roberto De Vita e Valentina Guerrisi, non sono “riferibili a Manganaro”. Si tratta di conversazioni intervenute tra altri militari”, che “semmai dimostrano chiaramente in quale contesto il maresciallo Manganaro ha operato ed è riuscito a garantire l’incolumità del fermato”. L’imputazione, continuano i legali, riguarda il fatto che Gabriele Natale-Hjorth sia stato bendato con un foulard, “e non altro”.

Dalle chat si evince anche che i superiori capiscono i rischi: “Eh ci vogliono lasciare mezz’ora in stanza con loro a noi che siamo in tre… però ha detto che poi rischiamo di fare cazzate quindi non voglio che si alzano le mani”. Ma alcuni carabinieri non si placano: “Ammazzateli più che potete”. E qualcuno, riferendosi a un ragazzo che appartiene a un’associazione, scrive: “Ammazzate pure lui”.

Sempre nella chat ci sono conversazioni del giorno dopo che iniziano perché era stata diffusa la foto del giovane americano bendato: “Com’è uscita la foto?”, si chiedono. “Una cavolata, ero lì”, affermano. “Dici forse si poteva evitare?”, scrivono alcuni, mentre altri spiegano: “È stato bendato per non vedere, per sicurezza. Poteva sbattere la testa ovunque”.