VIDEO – Malore e attimi di paura: noto artista ferma il concerto per soccorrere una fan

Durante il concerto una fan ha accusato un malore. L’artista ha immediatamente fermato l’esibizione chiedendo soccorsi per la ragazza.

È successo ieri, domenica 6 febbraio. Billie Eilish si stava esibendo sul palco in una delle tappe della sua tournée americana ad Atlanta, precisamente alla State Farm Arena, quando una sua fan si è sentita male. L’artista è una delle più seguite del momento e non piace solo per la sua musica, ma anche per il suo essere. La conferma nel video a margine dell’articolo.

L’episodio è stato ripreso da qualche fan che stava registrando il concerto di Billie Eilish. Come si vede nella clip, l’artista stava cantando e camminava lungo una passerella tra la folla, una di quelle che si vedono spesso ai concerti per raggiungere le persone in lungo e in largo.

Mentre passeggiava, la cantante rivolgendo lo sguardo sul pubblico ha notato qualcosa di strano. Si è accorta che qualcuno si stava sentendo male. Una ragazza pare avesse difficoltà respiratorie e per questo era abbastanza evidente il suo malore.

La fan in questione si trovava in una delle prime file del pubblico. Molte volte succede che il pubblico in quelle postazioni si accalca a tal punto da poter avere problemi respiratori. Proprio come avvenuto con la fan in questione che se non fosse stato per l’intervento dei medici avrebbe potuto perdere la vita al concerto della sua cantante preferita.

Il destino ha voluto che ci fosse il lieto fine. Billie Eilish ha chiamato il personale medico e ha aspettato che prestassero i primi soccorsi alla ragazza. È stata lei a chiedere al pubblico di creare spazio e lasciare libera la ragazza. Una volta che la fan si è ripresa, solo allora la cantante ha ripreso la sua esibizione.