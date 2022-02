Il bambino nella foto oggi è una leggenda della musica italiana. Il rock appartiene al suo corredo genetico e con le sue canzoni ha fatto innamorare tantissime generazioni.

“La musica è una delle cose che rende la vita più sopportabile, nella mia è entrata direi da subito, da quando ero piccolo e mia madre, ragazza molto vivace, mi faceva ascoltare le canzoni di Sanremo, per poi farmele ricantare a casa dei nonni. Mi sarei accontentato di vivere suonando. Il fatto di essere riuscito a toccare il cuore della gente è una delle più grandi soddisfazioni possibili”.

Questo quanto scritto a corredo dello scatto in evidenza dal cantante che oggi compie 70 anni. “E intanto i giorni passano e i ricordi sbiadiscono e le abitudini cambiano”, cantava in una delle sue celebri canzoni. Lui però non cambia mai, resta sempre lo stesso. Anzi, come il buon vino con il passare degli anni migliora.

Sembra ieri quando uscì il suo primo album, “Ma cosa vuoi che sia una canzone…”. Era il 1978 ed in pochi avrebbero scommesso una lira su di lui. Aveva talento ma il suo genere musicale stravolgeva gli standard dell’epoca. Il suo secondo album viene pubblicato nel 1979: Non siamo mica gli americani! Il disco riscuote un grande successo ma nulla di così clamoroso.

Leggenda della musica italiana che ha fatto del rock il suo stile di vita: lo riconoscete?

L’esperienza che cambia radicalmente la carriera di Vasco è la partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante il festival non appartenga all’orizzonte artistico del rocker, insieme al suo entourage decide di sfruttare la crescente popolarità partecipando all’importante vetrina offerta dalla Rai. Così, nel 1982, Vasco partecipa al Festival con la canzone Vado al massimo. Nel 1983 propone Vita Spericolata e nonostante il penultimo posto, diverrà uno dei pezzi più ascoltati e un classico della musica italiana.

Da allora la sua carriera non ha mai vissuto dei momenti di declino, come in molti speravano. Un successo dietro l’altro l’ha portato ad essere il più amato da tutte le generazioni, perché la musica non ha età. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Vasco Rossi.